Jul 15, 2025 10:40 AMClock
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بلال الحشيمي من مجلس النواب : هذه الجلسة مطلوبة لمناقشة الحكومة بالرد على باراك وأيضا لمناقشة مشكلة أموال المودعين والاصلاح

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