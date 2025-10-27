Oct 27, 2025 1:30 PMClock
بلاسخارت في اسرائيل لمناقشة الـ1701 واتفاق وقف النار

المركزية- بدأت اليوم المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل في إطار مشاوراتها الدورية مع الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006).
ومن المقرر أن تلتقي هينيس-بلاسخارت بكبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة آخر التطورات، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الخط الأزرق.

