Jun 23, 2025 10:59 AMClock
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بكين تحذّر من خطر انتشار الحرب جراء النزاع بين إيران وإسرائيل وتحض أطراف الصراع على منع تصعيد الوضع والعودة إلى مسار تسوية سياسية

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