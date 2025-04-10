المركزية - استقبل عضو اللجنة العالمية لحزب الطاشناق ومسؤول الشرق الأوسط النائب هاغوب بقرادونيان سفيرة سويسرا لدى لبنان الدكتورة ماريون ويشلت، يرافقها مسؤولة الأمن الإنساني في السفارة كورينا مجاهد، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الحوار الإنساني رومان غرانجان والدكتور خلدون الشريف.

وقد تمت مناقشة "الأوضاع اللبنانية والإقليمية، لا سيما سبل الوصول إلى حلول منطقية للمشاكل المطروحة".

وقدر بقرادونيان "موقف كل من مجلس الشيوخ والمجلس النيابي السويسري الداعي إلى طاولة حوار بين ممثلي إقليم ناغورنو كاراباخ وأذربيجان لأجل إحقاق العدالة وحق عودة الشعب إلى كاراباخ".