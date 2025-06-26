Jun 26, 2025 11:56 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بقائي: رغم تناقض التصريحات الأميركية فإن إيران لا تزال مستعدة للحوار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o