شيعت مدينة بعلبك "حارس الجمهورية"، الخبير الدستوري، النائب والوزير السابق الدكتور حسن خالد الرفاعي، في موكب مهيب تقدمه النائب غازي زعيتر ممثلا الرئيس نبيه بري، النائب ينال صلح، الشيخ عامر الغز ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، النائب السابق الدكتور كامل الرفاعي، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين علي رعد، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي ونائبه عبد الرحيم شلحة، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ خالد الصلح، السيد علي حسين الحسيني، مخاتير وفاعليات سياسية وأمنية واجتماعية.

وأم الصلاة على جثمانه الشيخ سامي الرفاعي، ووري في مدافن العائلة في بعلبك.