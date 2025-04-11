المركزية - بمناسبة مرور 50 عاماً على بداية الحرب في لبنان 1975-2025، تنظم الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيّين قسراً سلسلة نشاطات:

النشاط الأوّل: تكريم الهيئة الوطنيّة من قِبل مؤسّسة غزال لحل النزاعات والسلام في لبنان

12 نيسان، الساعة 11 قبل الظهر

في جامعة القديس يوسف، مبنى كليّة الإبتكار والرياضة، مقابل الأمن العام، طريق الشام، المتحف، قاعة فرنسوا باسيل، الطابق الأوّل.

النشاط الثاني: عرض ومناقشة نتائج إستطلاع الرأي العام حول قضيّة المفقودين

14 نيسان، الساعة 5 مساءً

في بيت بيروت، السوديكو، الأشرفية، الطابق الأرضي

وقد وجهت الهيئة دعوة الى كافة الجهات المدنيّة المعنيّة، النواب، الأحزاب اللبنانيّة والفلسطينيّة، وأهالي المفقودين، للمشاركة.

يسبق الجلسة لقاء غير رسمي بين الهيئة الوطنيّة وأهالي المفقودين لتعزيز التواصل والتعاون بينهما.

