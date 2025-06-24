شكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتصالهما الهاتفي لدى وصوله إلى المنامة بشكل طارىء مساء الإثنين نتيجة الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة، فثمّن لهما حسن الاستقبال والضيافة والاهتمام المميز الذي حظي به مع الوفد المرافق.

وقد أعرب رئيس الحكومة اللبنانية عن وقوف لبنان بحزم إلى جانب البحرين ودول الخليج العربي كافة بوجه أي اعتداء على أمنها وسيادتها واستقرارها.

وتوجه الرئيس سلام من البحرين الى دولة قطر في زيارة سيلتقي خلالها الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ستتناول الاجتماعات البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.