ردّ منسق عام الاعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى على النائب السابق مصطفى علوش، عبر منصة "أكس"، قائلاً:"

التيار اللي عندو هالجمهور الوفي والقوي، ما بينتهي "مهما حقد الحاقدون".

يلي بدّل قناعاته حسب الظروف، هوي يلي انتهى!. تمنيات شخصية منتهية الصلاحية لعضو سابق".

وأرفق موسى الرد بصورة للحشد الذي شارك في احياء الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2025.



وكان علوش قد نعى تيار المستقبل، وأكد انه انتهى بشكل نهائي، وعبّر عن قهره تجاه الرفاق والمناضلين الذين كانوا جزءًا من النضال، مشددًا على أن أي محاولة لإحيائه لن تعيده إلى وهجه السابق، وقال إن عنوان الانتخابات النيابية المقبلة "احمد الشرع".