أفادت وزارة الزراعة في بيان، أنه "في إطار سهرها الدائم على حماية الغابات والثروة الحرجية في لبنان، وحرصها على تطبيق القوانين البيئية والحرجية بحزم، تحركت فور تلقيها شكوى حول قيام مجهولين بأعمال قطع لأشجار حرجية في العقار الواقع ضمن منطقة شبطين - قضاء البترون".

وقالت: "بتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني، أوفدت مصلحة زراعة الشمال - دائرة التنمية الريفية، بالتعاون مع مركز أحراج البترون، دورية عاجلة إلى موقع الشكوى في محلة ضهر القطلب. وقد أجرت الفرق الفنية كشفًا ميدانيًا دقيقًا، تبين خلاله وجود أعمال قطع غير مشروع لأشجار حرجية من نوع السنديان، قُدّرت كميتها بحوالى عشرين طنا من حطب الوقود".

تابعت: "بناءً على هذا التعدي الصارخ على الثروة الحرجية، تم تسطير محضر ضبط بالمخالفين، وفقًا للأصول القانونية، وأُحيل الملف إلى القضاء المختص لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تمّ درك (مصادرة وتجميد) كمية الحطب المقطوعة في الموقع، بانتظار صدور الحكم القضائي".

وأكدت أن "هذا التحرك يأتي ضمن سياسة الوزارة في مكافحة التعديات على الغابات، وتفعيل الرقابة الميدانية، لا سيما في المناطق التي تشهد تكرارًا لمثل هذه المخالفات". وشددت على أن "كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالثروة الحرجية سيُلاحق وفقا للقانون"، داعية المواطنين إلى "التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي تعديات مماثلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة".

ختمت: "يجدر التذكير بأن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز الحماية الحرجية وتنمية الغابات، انطلاقًا من دورها الأساسي في الحفاظ على التوازن البيئي، والتنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية في لبنان".