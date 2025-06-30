Jun 30, 2025 1:02 PMClock
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بعد خروج النواب من قاعة المجلس كان عدد المتواجدين في القاعة 68 نائبا وكان النصاب مؤمنا ولكن منذ قليل عاد عدد من نواب التغيير ليرتفع العدد الى 77 نائبا في القاعة

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