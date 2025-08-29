المركزية - أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عرمون - عاليه المواطنَين (م.ت.) ووالده (ص.ت.) لإطلاق الأول النار على المواطن (خ.ا.م.) بتاريخ 28 / 8 / 2025 في منطقة الدامور - الشوف ما أدى إلى مقتله. وضبطت في حوزتهما السلاح الحربي المستخدم.

وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

وتعتبر الجريمة المروّعة التي شهدتها بلدة الدامور – ساحل الشوف، أمس الخميس، غير عادية نظراً لفداحة تنفيذها. فقد أمطرت 30 رصاصة سيارة الضحية الشاب خليل أبو مراد، ناهيك عن رصاصات مباشرة طالته أيضاً من مُسدّس.

الحادثة التي حصلت قرابة الساعة 7.13 من مساء الخميس هزّت الشوف، فأبو مراد من أبرز المؤيدين لحزب "الكتائب اللبنانية" كما أنه من الناشطين والفاعلين في منطقته، ومعروفٌ بعلاقاته الجيدة.

ما جرى أصاب الدامور بصدمة كبيرة، خصوصاً أن البلدة تُعرف بهدوئها التام، فلا حوادث ولا إشكالات بتاتاً، كما أن السلطة المحلية هناك الممثلة بالبلدية فعالة جداً لاسيما على صعيد الأمن.

تتابع القوى السياسية الحادثة، وتسودُ الإتصالات تأكيدات على وجوب معالجة الملف بحكمة وإنتظار التحقيقات الأمنية المستمرة وبكثافة لجلاء الحقيقة وكشف الفاعلين.

تفاصيل الجريمة

آخر المعطيات عن الجريمة تكشف أن 3 أشخاص هم الذين ارتكبوها، وذلك بعدما دخلوا إلى المنطقة عبر دراجتين ناريتين وسيارة بيضاء اللون من نوع “شيفروليه آفيو”.

تقولُ معلومات “لبنان24” إنَّ أبو مراد شعر أنّ هناك سيارة ما تلاحقه فأبلغ أحد الأشخاص في المنطقة بذلك، مشيرة إلى أنَّ المسلحين صرخوا بسيدة كانت في مكانٍ قريب من الاستهداف، فطلبوا منها الابتعاد قبل أن يقتربوا من السيارة ويمطروها بالرصاص الكثيف.

المصادر المتابعة تقول إن الأقاويل عن خلفيات الحادثة كثيرة، لكن الاتصالات مستمرة وفعالة لكشف ملابساتها.

وخلال ساعات المساء، عملت القوى الأمنية على سحب كاميرات المراقبة في نطاق بلدة الدامور ومداخلها وتحديداً من الجهة التي جرى تنفيذ الجريمة فيها، فيما السيارة التي جرى تنفيذ الجريمة من خلالها بالاشتراك مع دراجات نارية، عُمّمت مواصفاتها على كل الحواجز والقطعات الأمنية.

بيان العائلة: وصدر بيان عن عائلة الفقيد المغدور خليل طانيوس ابو مراد الذي قتل في الدامور:

إنّ عائلتنا المفجوعة بفقدان ابنها خليل، تؤكّد للرأي العام أنّ ما يُتداول من إشاعات وأخبار ملفّقة، ولا سيما الفيديو الصادر عن "والد" الجناة، هو ادعاءات باطلة وكاذبة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، هدفها الوحيد محاولة تشويه صورة الضحية والتذرّع لتبرير جريمة القتل العمد.

إنّ هذه التصريحات تشكّل استباقًا للتحقيقات القضائية وتضليلاً متعمّداً للرأي العام، فيما نحن نضع كامل ثقتنا بالاجهزة الأمنية المعنية والقضاء اللبناني ليقول كلمته الفصل بعيدًا عن الضغوط والحملات الإعلامية المغرضة.

لقد كان خليل شابًا خلوقًا وملتزمًا، يشهد له القريب والبعيد بحسن سيرته وسمعته الطيبة. ولن نقبل أن يُغتال مرة ثانية عبر تلفيقات ظالمة، أقلّها الادعاء الملفّق بأنه كان يحمل سلاحًا لحظة حصول الجريمة، وهو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة.

إنّ عائلة الفقيد خليل طانيوس أبو مراد تطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمّل كامل مسؤولياتها وكشف الحقيقة أمام اللبنانيين ومحاسبة القتلة، كما تدعو وسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية بعدم الانجرار وراء الشائعات والالتزام بما يصدر رسميًا عن القضاء.

دم خليل أمانة في أعناق الجميع، وثقتنا بالعدالة لن تهتزّ.

بلدية الدامور:وفي السياق، صدر عن بلدية الدامور البيان التالي:

بمزيد من الحزن والأسى، وبقلب يملؤه الرجاء بالقيامة تنعي بلدية الدامور رئيسًا وأعضاءً ابن البلدة الشاب خليل بو مراد الذي قضى ضحية جريمة شنيعة طالت حياته ظلمًا وعدوانًا.

إنّ المجلس البلدي إذ يعبّر عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة النكراء التي هزّت وجدان البلدة وأبنائها، يطالب الأجهزة القضائية والأمنية المختصّة بإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين، ليكونوا عبرةً لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حياة الأبرياء وزعزعة أمن المجتمع.

وإذ نتقدّم من عائلة الفقيد بأحرّ التعازي القلبية، نسأل الله تعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة ويسكنه رحاب ملكوته، وأن يمنّ على ذويه بالصبر والسلوان.

ستبقى الدامور موحّدة بوجه الظلم والجريمة، وذكرى ابنها ستظلّ حيّة في وجدانها.