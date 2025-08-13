تصل الى بيروت، غدا الخميس، وصول أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية الى بيروت، بعد انقطاع طويل، وسيكون على متنها سفير لبنان في الجزائر محمد حسن الذي سيقدم للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هدية رمزية عبارة عن 100 شجرة أرز، وسيكون وزير الاعلام المحامي بول مرقص و السفير الجزائري كمال بو شامة في استقبالها.، وسيكون على متنها سفير لبنان في الجزائر محمد حسن الذي سيقدم للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هدية رمزية عبارة عن 100 شجرة أرز، وسيكون وزير الاعلام المحامي بول مرقص و السفير الجزائري كمال بو شامة في استقبالها.