Jun 30, 2025 12:17 PMClock
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بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين لايزال نصاب الجلسة التشريعية قائما

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