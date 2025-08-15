صدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

تتقدّم رابطة موظفي الإدارة العامة من جميع الزميلات والزملاء في الإدارات العامة، ومن عموم اللبنانيين، بأحرّ التهاني بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، راجين من الله أن يُعيده على الجميع بالصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بالأمن والاستقرار والخير.

وقد تلقّت الرابطة ببالغ السرور خبر فتح الاعتمادات الخاصة بالمتقاعدين، لما تشكّله هذه الزيادة من إضافة ضرورية لكل من خدم الدولة وأحيل إلى التقاعد، متمنّيةً أن تكون هذه الخطوة فاتحة لمزيد من القرارات الداعمة لمختلف شرائح القطاع العام.

وانطلاقًا من التزامها الثابت بالدفاع عن قضايا الموظفين وصون حقوقهم، قامت الرابطة بزيارة إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، طرحت خلالهما الهواجس والمطالب ضمن ورقة مطلبية شاملة. وقد اتّسمت اللقاءات بأجواء إيجابية وبنّاءة، تبعتها خطوات متابعة من خلال اجتماع مع مستشار دولة الرئيس والتواصل شبه اليومي، على أمل الوصول إلى حلول مرضية فيما يخص تعديل شروط بدل المثابرة في القريب العاجل، إضافة إلى الوعد بضمّ مندوب عن الرابطة إلى اللجنة المكلفة ببحث شؤون القطاع العام.

إن الرابطة، وإذ تثني على هذه الإيجابية، لا تزال في موقع المدافع عن كل حق ومطلب من حقوق ومطالب موظفي الإدارات العامة، ومن أبرز هذه المطالب، على سبيل المثال لا الحصر:

- ضمّ جميع المضاعفات إلى صلب الراتب.

- اصدار مرسوم لتقديم مساعدة فورية

- تثبيت المتعاقدين وفقاً للأصول أو إفادتهم من قانون التقاعد المطبق على موظفي الدولة أو استصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم ٣١٩ تاريخ ٢٢/ ١٢/ ٢٠٢٣ المتضمن انشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بما من شأنه افادة المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن بينهم المتعاقدين من حق التقاعد .

وتأمل الرابطة أن يتمّ بحث هذه المطالب وإقرارها في أسرع وقت ممكن، تقديرًا لتضحيات الموظفين ودورهم الحيوي في استمرارية المرفق العام وخدمة المواطنين، مؤكّدة استمرارها في متابعة الاتصالات واللقاءات للوصول إلى حلول منصفة وعادلة للجميع.

ان رابطة موظفي الادارة العامة ستبقي على اجتماعاتها مفتوحة لمعرفة مآل الامور وليبنى على الشيء مقتضاه.