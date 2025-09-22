المركزية - نفت وزارة الخارجية الأميركية أن يكون أي من الأشخاص الخمسة الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة في بنت جبيل في جنوب لبنان يوم الأحد من المواطنين الأميركيين، وذلك خلافًا لما صرّح به سابقًا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وأوضحت الوزارة أن أحد الضحايا كان لديه طلب تأشيرة هجرة غير مستخدمة، لكنها أكدت عدم وجود مواطنين أميركيين بين الضحايا.

‎وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة بنت جبيل جنوب لبنان أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم أب وأطفاله الثلاثة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عنصرًا من حزب الله، وأدت أيضًا إلى مقتل عدد من المدنيين عن طريق الخطأ، معربًا عن أسفه لسقوط ضحايا من غير المتورطين، ومؤكدًا بذله الجهود لتقليل الأضرار بين المدنيين.