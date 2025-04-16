يتأثّر لبنان بمرتفع جويّ مع ارتفاع بدرجات الحرارة، لتُصبح دافئة جدًا وفوق معدلاتها.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاربعاء:



- الحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢١ ساحلا وبين ٣ و ١٩ بقاعاً وبين ٢ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو: مشمس

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٧٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠



الخميس: طقس مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٤ ساحلا وبين ٥ و ٢١ بقاعاً وبين ٨ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة: طقس مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٧ ساحلا وبين ٦ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س