المركزية - أعلنت جمعية "اليازا" في بيان ان "حوالي الساعة الخامسة فجرًا، وقع اصطدام مروري على أوتوستراد المديرج – المسلك الشرقي، حيث اصطدمت شاحنة كبيرة بشاحنة أخرى كانت متوقفة على جانب الطريق بشكل عشوائي، ما أدى إلى أضرار جسيمة كما تُظهر الصور المرفقة.

ويعود السبب الأساسي لمثل هذه الاصطدامات إلى توقف ومبيت بعض الشاحنات بشكل غير قانوني على الأوتوستراد الدولي، ما يشكل خطرًا مباشرًا على السائقين ومستخدمي الطريق، خصوصًا خلال ساعات الليل والفجر".

وحذرت "اليازا" مجددًا من هذه الظاهرة الخطيرة، وندعو إلى تشديد الرقابة من قبل قوى الأمن الداخلي وتطبيق القوانين المرورية بصرامة، من خلال:

- منع وقوف الشاحنات على الطرق الدولية والممرات السريعة.

- تنظيم محاضر ضبط فورية بحق المخالفين.

- تكثيف الدوريات والتفتيش ليلًا حيث تزداد هذه المخالفات.

أضاف البيان: "وحرصًا على حماية الأرواح والممتلكات، تطالب اليازا وزارة الداخلية والبلديات وقوى الأمن الداخلي تشديد المراقبة على هذا الأوتوستراد الحيوي، منعًا لتكرار مثل هذه الاصطدامات".

كما دعت اليازا إلى إنشاء مواقف خاصة خارج حرم الأوتوسترادات الدولية وذلك لتأمين راحة السائقين من جهة، وضمان سلامة مستخدمي الطريق من جهة أخرى.