بعد استدعاء رئيس تحرير صحيفة "الحرة" الالكترونية الصحافي بشارة شربل ومديرة التحرير كارين عبد النور إلى المباحث الجنائية، اجتمع وزير الإعلام المحامي بول مرقص بوزير العدل المحامي عادل نصار. وخلصا بعد التباحث الى التأكيد على ضمان الحريات الإعلامية مع الحفاظ على استقلالية القضاء .

كما اتصل الوزير مرقص بشربل وتمّ التأكيد على ان محكمة المطبوعات هي المرجع الوحيد الذي يبتّ بالدعاوى المقامة ضدّ الصحافيين.