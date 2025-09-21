يبدأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون لقاءاتهما اليوم الاحد في نيويورك خلال المشاركة في القداس الاحتفالي الذي يقام عند الحادية عشرة والنصف قبل الظهر بتوقيت نيويورك (السادسة والنصف مساء بتوقيت بيروت)، في كاتدرائية سيدة لبنان المارونية، على ان يلتقيا بعد القداس أبناء الرعية.

وكان الرئيس عون والسيدة الاولى والوفد المرافق، وصلوا عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت بيروت)، الى مطار "جون فيتزجيرالد كينيدي"، حيث كان في استقبالهم على ارض المطار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ورئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة، وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض، ومدير مكتب طيران الشرق الاوسط في اميركا السيد اديب قسيس، وعدد من اركان البعثة والسفارة.

ومن المطار، توجه الرئيس عون والسيدة عون الى مقر الإقامة في فندق "ماريوت" في نيويورك، حيث عقد الرئيس عون اجتماعًا تنسيقيًا مع الوزير رجي والسفيرين عرفة ومعوض في حضور مستشاري رئيس الجمهورية، تم خلاله عرض اللقاءات التي سيجريها مع رؤساء وزعماء عدد من الدول العربية والأجنبية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووضع اللمسات الأخيرة على الكلمة التي سيلقيها باسم لبنان من على منبر الامم المتحدة.