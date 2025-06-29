Jun 29, 2025 9:19 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بعثة إيران بالأمم المتحدة: تهديدات واشنطن وتل أبيب باغتيال خامنئي عمل إجرامي ومثال على إرهاب الدولة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o