المركزية- في إطار التعاون بين Cedar Rehab Center والاتحاد اللبناني للتنس، نُظّمت بطولة تنس مميّزة يوم الخميس في حمانا، جمعت بين التنافس الرياضي والرسالة الإنسانية التي يحملها المركز، حيث شارك في البطولة 30 لاعبًا ولاعبة من مختلف الأعمار والمستويات، في جوّ من الحماسة والإيجابية.

وقد تألّق كلّ من الفائزين:

• هاني عيسى

• شوقي نصر

• وليد أبو الحسن

• ياسمين أبو الحسن

• رنا بيجاني

• تاليا خطار

وحصدوا المراكز الأولى بعد مباريات حماسية شهدت روحًا رياضية عالية ومهارات لافتة على أرض الملعب.

حضور لافت لشخصيات معروفة

تميّز الحدث بحضور عدد من الوجوه المعروفة التي شاركت ودعمت هذه المبادرة، من بينهم:

• الرياضي البارز أرز زهر الدين

• مقدّم فقرة الرياضة في MTV الإعلامي عماد أبي هيلا

وقد عبّر الحضور عن تقديرهم لأهمية هذه المبادرات التي تستخدم الرياضة كوسيلة للدمج المجتمعي والدعم النفسي والجسدي للمتعافين.

الرياضة في خدمة التعافي

تهدف هذه البطولة إلى تسليط الضوء على أهمية الرياضة كجزء من رحلة الشفاء والتأهيل، حيث يشجّع المركز دائمًا على إدخال النشاطات البدنية ضمن برامجه العلاجية.

واختُتم اليوم بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين، بالإضافة إلى جولة داخل المركز لتعريف الحاضرين على أهدافه ورسالته في مجال إعادة التأهيل والعلاج من الإدمان.