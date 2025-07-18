Jul 18, 2025 11:49 AMClock
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"بطريركية القدس للاتين" تعلن زيارة وفد كنسي إلى مدينة غزة بعد ضربة إسرائيلية أصابت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع

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