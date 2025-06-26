أعلنت لجنة مهرجانات بيت الدين، في بيان، أنّه عطفاً على بيانها "السابق بخصوص تعليق المهرجان لهذا العام 2025، وبالنظر إلى المتغيرات السياسية والأمنية الايجابية في المنطقة، عن إعادة تنظيم المهرجان ببرنامج معدل طرأ عليه بعض التغييرات بسبب الظروف العامة، وشعاره "مكملين" رغم كل التحديات، وفق التالي:

- الافتتاح 10 تموز مع "ديوانية حب" بأجمل أصوات العالم العربي: ريهام عبد الحكيم، جاهدة وهبة ولبانة القنطار يرافقهم فرقة موسيقية وتخت شرقي بقيادة المايسترو أحمد طه.

- تفتتح المعارض Unfolding Landscapes وNothing but Flowers قبل الحفلة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.

- المسرحية الغنائية كلّو مسموح في 23، 24 و25 تموز ببطولة النجمة كارول سماحة وروي الخوري، يشاركهم فؤاد يمين، جوي كرم، دوري سمراني، نور حلو، شربل سمّور، نزيه يوسف إلى جانب مجموعة كبيرة من الراقصين المحترفين.

- LeBAM في 27 تموز، "الرقص حول العالم": حفل خيري لدعم الموسيقيين اللبنانيين الشباب، بمشاركة التينور بشارة مفرّج، ومصممي الرقص مازن كيوان وسحر أبي خليل.



