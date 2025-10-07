Oct 7, 2025 11:55 AMClock
أبرز الأحداث
بساط: تطرّقنا خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية إلى مؤتمر "بيروت 1" الاستثماري الذي سيُعقد في 18 و19 تشرين الثاني، والذي يهدف إلى تحفيز فرص الاستثمار

