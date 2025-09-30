Sep 30, 2025 8:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بزشكيان: موقف المسؤولين الأميركيين إزاء المقترحات البناءة لإيران في الملف النووي غير منطقي وغير مشروع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o