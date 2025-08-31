آخر الأخبار
Aug 31, 2025 6:32 PM
أبرز الأحداث
بزشكيان: على المجتمع الدولي التحرك فوراً لوقف "عربدة كيان العدو" باعتباره أكبر تهديد للسلم والقانون والأخلاق والإنسانية
إخترنا لك
بلومبرغ عن المفوضية الأوروبية: طائرة رئيسة المفوضية هبطت بسلام والت...
2025-09-01 13:47:11
ولي العهد السعودي ونائب الرئيس الفلسطيني يشددان على أولوية وقف إطلا...
2025-09-01 13:46:19
مكتب الإعلام الحكومي بغزة: نرحب بتأكيد الجمعية الدولية لعلماء الإبا...
2025-09-01 12:07:55
دوليات
لاغارد: فرنسا لا تحتاج لتدخل صندوق النقد الدولي حالياً
صحة
سلّوم يحذّر: الدواء المنتهي الصلاحية لا يقل خطورة عن المزوّر!
سم نحل العسل يحقق إنجازًا علميًا: يقضي على خلايا سرطان الثدي فس ساعة
متى يجب تنظيف الأسنان صباحا.. قبل أم بعد الإفطار؟
لشعر صحي وبشرة متوهجة وأظافر قوية.. اليكم بهذه الاطعمة
ناصر الدين: ننفذ ما وعدنا به للمرضى غسيل الكلى وتغطية زرع نقيّ العظم قريبا
