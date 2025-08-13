Aug 13, 2025 7:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بزشكيان ساخرا من دعوة نتانياهو: حرم سكان غزة من الماء والغذاء ويريد جلب المياه للشعب الإيراني... يا للسخرية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o