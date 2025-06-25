Jun 25, 2025 1:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بزشكيان: إيران كتبت في هذه الحرب صفحة جديدة من الشجاعة والعزة وتضامن الشعب والقيادة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o