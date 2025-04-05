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Apr 5, 2025 2:28 PM
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مصادر بلومبرغ: مسؤولون أميركيون أعدوا خيارات لترامب للضغط على روسيا بعد تباطؤ بوتين في إنهاء حرب أوكرانيا
4:45 PM
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4:45 PM
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