المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاشغال العامة والنقل السابق علي حمية حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية.

رئيس المجلس استقبل أيضاً الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى.

كما إستقبل الرئيس بري العلامة السيد صادق الموسوي الذي قدم له مؤلفه الجديد " تمام نهج البلاغة مما اختاره الشريف الرضي".

على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب لعقد جلسة مشتركة للجان : المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 16 نيسان 2025 وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2/4/2025 الرامي الى تعديل المادة 7 ( ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022 .