أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي ألا تمديد تقنيّا للانتخابات النيابية ولو لـ3 أيّام، لافتًا إلى أنه إذا أرسلت الحكومة تعديلات على القانون النافذ فتُطرح للبحث بعد مناقشة القوانين الـ8 الموجودة.

ورأى بري أنه لا يحقّ للحكومة أن ترسل قانوناً الى مجلس النوّاب في ظلّ وجود قانون سارٍ، مضيفًا: "قانون الانتخاب النافذ كان يُسمّى قانون جورج عدوان "فشو عدا ما بدا اليوم"؟

وعما إذا كان قد التقى الوفد النيابي قال للـ mtv : "حقّي واصل سلف وهناك وفد نيابي آخر بوجهة نظر مختلفة سيزور المسؤولين قريباً".

وأشار إلى أن أي خروج من الميكانيسم هو نسف للـ1701 ولاتفاق تشرين الثاني 2024 الذي وافقت عليه الحكومة وبالتالي الميكانيسم هو إطار التفاوض الوحيد.

وعن ملف التزوير في الجامعة اللبنانية قال: "بيّي إذا مغلّط بيتحاسب ولا غطاء لأحد".