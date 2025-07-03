نُسب كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري مساء الخميس عن رفضه التام التخلي عن السلاح، في لحظة يجتمع فيها المسؤولون للرد على الورقة الأميركية المقدمة من موفد الرئيس الأميركي توم برّاك.

بحسب الكلام المنسوب لمصادر عين التينة، قال بري: «لن انهي حياتي بالخيانة واكون جزء من اي مشروع لتقديم تنازلات على الاطلاق الاسرائيلي يعلم جيدا وعن كثب ويستطيع ان يبدأ بقتلي، لكن لن اكون ابدا ابدا الا متمسك بالسلاح، السلاح شرط وجود لكل شيء كل شيء».

ويزعم عن بري إنه قال أيضا: «خيارنا النهائي الذي بات يعرفه الجميع: لو وضعوا الشمس بيميننا والقمر بيسارنا لن نتخلى عن سلاحنا».

بري، بنفسه نفى في حديث لصحيفة «النهار» ما أشيع عنه.

وقال بري إن «كل ما يُتردّد ويُنقل على مواقع إعلامية والتواصل الاجتماعي نقلاً عني في خصوص السلاح هو فبركات إعلامية كاذبة لا أساس لها من الصحة».