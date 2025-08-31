Aug 31, 2025 3:14 PMClock
برّي: العقول الشيطانية أخطر على البلد من سلاح المقاومة الذي حرّر الأرض وصان البلاد ورغم ذلك نكرر أننا منفتحون على مناقشة مسألة السلاح في إطار توافقي تحت سقف الدستور وصياغة استراتيجية دفاعية

