Jul 21, 2025 11:47 AMClock
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برّاك: هناك اتفاقية وقف الأعمال العدائية التي دخلت قيد التنفيذ وهناك أسباب لعدم نجاح هذه الإتفاقية وهذا ما نحاول أن نعالجه

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