Jul 7, 2025 12:26 PMClock
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برّاك: نشعر بالأمل والإمتنان وترامب يقف إلى جانب لبنان ويريد أن يساعد للوصول إلى السلام والإزدهار وقد حان الوقت لذلك والمنطقة تتحرك نحو الأمام والدول حولنا تتغيّر

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