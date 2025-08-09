توجّه المبعوث الأميركي توم برّاك اليوم السبت إلى الرئيس اللبناني العماد جوزف عون بالقول: "بالنيابة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشعب الأميركي، أود أن أعرب عن أحر التعازي لكم، ولعائلات الضحايا، ولشعب لبنان، إثر الخسارة المأساوية لعدد من أفراد القوات المسلحة اللبنانية".

وأشار في بيان إلى "أننا نأسف لفقدان هؤلاء الجنود الشجعان الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن لبنان وأمنه"، موضحاً أن "تضحيتهم في خدمة وطنهم ستظل خالدة في الذاكرة ومحل تقدير. كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وشدد برّاك على أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الحزينة"، مضيفاً: "أرجو أن تتقبلوا خالص مواساتي وتمنياتي بالقوة والصبر لعائلات الضحايا ولكل من يخدم في القوات المسلحة اللبنانية".

والى ذلك، أرسل برّاك برقية تعزية إلى رئيس الحكومة نواف سلام، وجاء في البرقية:

“بالنيابة عن الرئيس ترامب والشعب الأميركي، أود أن أنقل إليكم خالص تعازينا ومواساتنا العميقة لكم، ولعائلات الشهداء، ولشعب لبنان، إثر الخسارة المأساوية لعدد من أفراد القوات المسلحة اللبنانية اليوم.

لقد كرّس هؤلاء الجنود الشجعان أنفسهم لحماية أمن لبنان واستقراره. وسيُخلَّد تفانيهم وتضحياتهم في الذاكرة، وتُكرَّم خدمتهم. كما نبعث بأمنياتنا بالشفاء العاجل والكامل للمصابين في هذا الحادث.

في هذا الوقت العصيب، تقف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان وقواته المسلحة. أرجو أن تتقبلوا أحرّ التعازي وأصدق الأمنيات بأن تجد عائلات ورفاق الشهداء العزاء والقوة في الأيام المقبلة”.