Aug 18, 2025 9:48 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

برّاك: لم يكن هناك اقتراح أميركي لإسرائيل وهي لم ترفض أي شيء وقد بدأنا بالبحث مع الحكومة اللبنانية وسنبحث لاحقًا مع إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o