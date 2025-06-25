أفادت معلومات الـmtv، بأن “الموفد الأميركي توم بارّاك قال للمسؤولين إنّ قرار الحكومة العلني بسحب سلاح “حزب الله” سيُساعد في موضوع الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس، والضامن لهذا الانسحاب ستكون الولايات المتحدة الأميركية”.

وكشفت المعلومات عن أن “بارّاك أكّد أن القرار الحكومي سيساعد أيضاً على وقف الاستهدافات والغارات والاغتيالات الإسرائيلية التي تحصل بشكل شبه يومي في لبنان”، مشددا على أن “الإعمار يحتاج إلى سلام في المنطقة كلها ليتحول إعماراً نهائياً”.

وذكرت أن “بارّاك قارن في اجتماعاته مع المسؤولين في لبنان بين سوريا ولبنان، وقال لهم إن قطار الاتفاقات الإبراهيمية يسير بسرعة خصوصاً في سوريا التي انفتحت سريعاً على الحلول، وعلى لبنان أن يتمثل بها كي لا يصبح خارج المعادلة الدولية”.