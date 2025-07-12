Jul 12, 2025 2:19 PMClock
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برّاك لـ"وكالة الأناضول": "قوات سوريا الديمقراطية" ستواجه مشكلات مع الحكومتين السورية والتركية إن لم تندمج بسرعة في الجيش السوري

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