أشار المبعوث الأميركي توم برّاك، إلى أنّ "لبنان دولة فاشلة، والجيش اللبناني يعاني من نقص في الموارد المالية والبشرية".

وأضاف برّاك في كلمة له أمام منتدى حوار المنامة: "إسرائيل مستعدّة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود، وعلى اللبنانيين اللحاق بركب المفاوضات والحرص على حدودهم".

وتابع: "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل".

كما لفت إلى أنّ "القيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدّم أسرع بشأن حصر سلاح حزب الله، ولن تكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح الحزب. فإسرائيل تقصف جنوب لبنان يوميًّا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجوداً"، مشيراً إلى أنّ "آلاف الصواريخ في جنوب لبنان لا تزال تهدد إسرائيل".

وشدّد على أنّه "لم يعد هناك وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعاً".