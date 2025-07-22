Jul 22, 2025 10:15 PMClock
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برّاك رداً عن احتمال مواجهة سوريا سيناريو كارثي مثل ليبيا أو أفغانستان: نعم وربّما أسوأ

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