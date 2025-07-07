Jul 7, 2025 12:31 PMClock
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برّاك: المسار يجب أن يبدأ من الداخل اللبناني وهنا يكمن التحدّي فإذا أردتم التغيير غيِّروا ونحن ندعمكم وليست الولايات المتحدة التي تفرض عليكم ما يجب القيام به إنما نحن نساعد فقط

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