Jul 20, 2025 7:35 AMClock
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برّاك: الفصائل المتحاربة بالسويداء تقوض سلطة الحكومة وتزعزع النظام وسوريا عند منعطف حاسم ويجب أن يسود السلام والحوار الآن

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