اعتبر المبعوث الأميركي توم برّاك، مساء اليوم الاثنين، أن "الخريطة الطائفية في لبنان معقدة للغاية"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة لا تفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب عليها فعله"، ومشدّدًا على أن "الحكومة اللبنانية الحالية ليست فاسدة، بل إن الفساد كان يغرق لبنان في السابق".

وتابع: "الخوف من نزع سلاح ​حزب الله​ ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي لحرب أهلية، معتبرا بان عملية تخلي حزب الله عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة اللبنانية".

ولفت براك الى ان الأسلحة التي نريد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل، ونحن لا نتعامل فقط مع حزب الله بل أيضا مع معسكرات فلسطينية مسلحة.

وعن سلاح حزب الله، أوضح برّاك أن "أميركا تنظر إلى حزب الله كمنظمة إرهابية"، وإذا وافق على نزع سلاحه والتحول إلى حزب سياسي بحت غير تابع لإيران فقد يُعاد النظر في تصنيفه كمنظمة إرهابية.

واضاف: "الجماعة المسلحة التابعة لحزب الله هي المنظمة الإرهابية التي نواجه معها المشكلات".

وتابع: "الأسلحة التي نريد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل".

واشار برّاك الى أن الحكومة اللبنانية الحالية مستعدة لحل كل القضايا والفرصة متاحة لتحقيق الاستقرار إذا حصل تعاون داخلي ودولي.

وفي ما خص الملف السوري، اعتبر باراك بان سوريا تحتاج إلى موارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة لدعم عالمي، وراى بان رفع العقوبات عن سوريا هو منح الناس الأمل.