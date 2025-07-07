Jul 7, 2025 12:28 PMClock
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برّاك: الجميع سئم وتعب من كلّ ما حصل في السنوات الأخيرة ولدينا الآن هندسة جديدة وعلينا أن نتمسّك بها الآن وعلى كلّ فريق أن يتخلّى عن شيء

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