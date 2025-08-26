11:40 AMClock
أبرز الأحداث
برّاك: إسرائيل تعهدت بالمضي خطوة بخطوة مع لبنان ونشهد بشائر مرحلة جديدة من الهدوء والاستقرار ولا أحد يريد حربا أهلية في لبنان وحزب الله خرج عن السياسة بالتصميم على امتلاك سلاح

