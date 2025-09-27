أعلن المبعوث الأميركي توم براك أننا ندعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار، مشيرًا في حديث للجزيرة: "اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمن شروطا لم تتحقق حتى الآن".

وتابع براك: "لبنان يقول إن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق وإسرائيل تقول نفس الشيء والمشكلة أنهما لا يتحاوران".

وأوضح أن الولايات المتحدة ليست ضامنًا في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لافتًا إلى أن المشكلة أن إسرائيل ترى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا ينفذ وأن حزب الله يعيد بناء قدراته.

وشدد على أنه إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشًا واحدًا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية.