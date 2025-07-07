Jul 7, 2025 1:03 PMClock
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برّاك: أليس "حزب الله" حزباً سياسيًّا في لبنان؟ هل تعتقدون أن دولة أخرى ستقوم بحل حزب سياسي في دولة تتمتع بسيادة؟ هذه مشكلتكم عليكم حلّها

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