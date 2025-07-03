المركزية - إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ممثل البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه حيث تناول اللقاء برامج البنك الدولي وخططه لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في لبنان.

كما استقبل الرئيس بري أيضاً القائد الجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة، الزيارة كانت أيضاً مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع الميدانية في منطقة عمل اليونيفل في جنوب الليطاني.

كما بحث رئيس المجلس تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وبلجيكا خلال استقباله السفير البلجيكي لدى لبنان ارنوت باولز.

وبعد الظهر تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاعين الصحي والاستشفائي خلال لقائه وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين.

على صعيد آخر وقع رئيس مجلس النواب القوانين العشرة التي أقرها المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي عقدت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 30 حزيران و1 تموز 2025 واحالها الى مجلس الوزراء .